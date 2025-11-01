Τρόμος και φόβος στην Κρήτη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, εκεί όπου το πρωί του Σαββάτου, αναβίωσε μία από τις φονικές βεντέτες.

Δύο νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες σφαίρες που γάζωσαν το χωριό.

Το χωριό θρηνεί τους νεκρούς της τραγωδίας, τον 39χρονο Φανούρη πατέρα πέντε παιδιών και την 56χρονη Ευαγγελία που είχε επισκεφθεί το χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Η οικογένεια του 39χρονου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, αποφάσισε να βαπτίσει το Σάββατο τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν την Κυριακή να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η αδερφή του 39χρονου, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».