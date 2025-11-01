Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβλημένος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Καιρός για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και βόρειοι έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 25°C.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία έως 23°C.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 20°C.

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ και έως 4 στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 21°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο. Θερμοκρασία έως 23°C, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια. Θερμοκρασία έως 23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Κρήτη όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πυκνότερες. Θερμοκρασία έως 25°C.

Καιρός για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στα Κύθηρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας έως τους 25°C στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 25°C στα νότια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

Την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ. Την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.