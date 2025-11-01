Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ., που φέρονται να σημειώθηκαν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης στην περιοχή, με την ΕΔΕ να αποσκοπεί στη διερεύνηση των συνθηκών και στην απόδοση τυχόν ευθυνών. Η κινητοποίηση έγινε στη μνήμη αναρχικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν από έναν χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν προς τα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο. Από τα επεισόδια η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.