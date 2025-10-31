Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών.

Η κινητοποίηση

Η κινητοποίηση έγινε στη μνήμη αναρχικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν από έναν χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Ξύλα και φωτοβολίδες

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν προς τα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο.

Από τα επεισόδια η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.