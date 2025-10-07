Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/10) έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, όπου κατέληξε πορεία υπέρ του Παλαιστινιακού λαού για τα δύο χρόνια από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και επιχειρούν αυτή τη στιγμή να απωθήσουν το πλήθος στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Νωρίτερα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη αντηχούσε το μήνυμα «λευτεριά στην Παλαιστίνη» κατά τις ειρηνικές πορείες για τη Γάζα. Οι συμμετέχοντες απαίτησαν το τέλος της γενοκτονίας, τη διακοπή του αποκλεισμού και την απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα.

Δείτε εδώ φωτογραφίες: