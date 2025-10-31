Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Προορισμός για Οικογένειες» στα Travel Bulletin Star Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η διάκριση στην κατηγορία «Star Destination for Families» προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία επαγγελματιών του τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στο κεντρικό Λονδίνο.

Τα Travel Bulletin Star Awards απονέμονται από το 2000 και αποτελούν θεσμό κύρους για τη βρετανική τουριστική βιομηχανία. Η φετινή διοργάνωση συνέπεσε με τα 50 χρόνια λειτουργίας του περιοδικού Travel Bulletin, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα επαγγελματικά έντυπα του κλάδου. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30.000 ταξιδιωτικοί πράκτορες ψηφίζουν τους κορυφαίους προορισμούς, αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχειακές αλυσίδες, βάσει των εμπειριών και συνεργασιών τους.

Το περιοδικό Travel Bulletin αποτελεί καθιερωμένη B2B πλατφόρμα ενημέρωσης για τον τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έντυπη και ισχυρή ψηφιακή παρουσία. Εκδίδεται ανά δεκαπενθήμερο και απευθύνεται σε πάνω από 21.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε τεύχος διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται μέσω email σε περισσότερους από 13.000 επαγγελματίες και προβάλλεται ενεργά στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του περιοδικού.

Η παρουσία της Ελλάδας στις υποψηφιότητες

Η Ελλάδα ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες: Star Destination for Families, Star Gastronomy Destination και Star LGBTQ+ Friendly Destination. Η βράβευσή της στην πρώτη κατηγορία επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, τη σταθερή θέση της χώρας στις προτιμήσεις της βρετανικής αγοράς.

Η διάκριση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το περιοδικό απευθύνεται σε επαγγελματίες που διαμορφώνουν τις τάσεις και λαμβάνουν αποφάσεις για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Το βραβείο παρέλαβε η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, ‘Αντζελα Τζίφα.