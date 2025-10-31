Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή για τον αγώνα. Η ομάδα του «τριφυλλιού» θα ταξιδέψει με αρκετές απουσίες, καθώς έξι ποδοσφαιριστές δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή λόγω τραυματισμών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος, ενώ θεραπεία ακολουθούν οι Καλάμπρια και Σάντσες.

Η ομάδα των «πρασίνων» θα στηριχτεί από 7.000 φιλάθλους στην Μαγνησία, ενώ στο πλευρό τους θα είναι και οι νεαροί Μπρέγκου και Φικάι, που επιβραβεύτηκαν για την καλή εμφάνιση τους στο Κύπελλο και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Επιστροφή στην αποστολή έχουν οι Τσέριν και Τζούριτσιτς, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός στον τελευταίο αγώνα για να ξεκουραστούν.

Η προετοιμασία περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Βόλο περιλαμβάνει τους εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.