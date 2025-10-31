Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο θα παραταχθεί με πολλές απουσίες αλλά και μία σημαντική επιστροφή.

Ο Κάρλες Πέρεθ συμπεριλήφθηκε σε αποστολή της ομάδας μετά από δύο μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, στις 30 Αυγούστου κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Ισπανός εξτρέμ είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ και δεν αποκλείεται να πάρει κάποια λεπτά αύριο (01/11). Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Δώνης, Διούδης, Μισεουί, Καντεβέρε, ο ανέτοιμος Ντούντου και οι Βοριαζίδης-Παπασαραφιανός.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Χαρούπας.