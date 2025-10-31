Λήξη συναγερμού για το ύποπτο μηχανάκι με μπαγκαζιέρα στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Με την άμεση επέμβαση των αρχών στο σημείο, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στην μπαγκαζιέρα του δυκίκλου στη Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Hilton.