Ένα συγκινητικό βίντεο από τη Σίκινο έχει αγγίξει χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, καθώς παρουσιάζει τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλη Μαράκη, να αποχαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές που ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, μαζί με τα παιδιά του νησιού.

Στο βίντεο του 2ο Γυμνάσιου Ελληνικού φαίνεται ο δήμαρχος χαιρετά τους μαθητές του σχολείου καθώς επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τους είχαν επισκεφθεί το μικρό κυκλαδονήσι, ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο, για να συμμετάσχουν στη σχολική γιορτή και την παρέλαση.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, αγαπημένη Σίκινος…

Το ταξίδι μας στη Σίκινο ολοκληρώθηκε, αλλά οι στιγμές που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας.

Η φιλοξενία, η αγάπη και η απλότητα των ανθρώπων του νησιού μάς θύμισαν τι σημαίνει ανθρώπινη επαφή, σεβασμός και αληθινή αλληλεγγύη.

Ένα μεγάλο από καρδιάς “ευχαριστώ” από όλους εμάς στο

Δήμαρχο Σικίνου, κ. Βασίλειο Μαράκη, για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε κάθε μας βήμα,

τον Διευθυντή του Γυμνασίου Σικίνου με Λυκειακές Τάξεις, κ. Δημήτρη Σακελλαρίου, για την εξαιρετική συνεργασία και το εκπαιδευτικό ήθος του,

και σε όλους τους υπέροχους κατοίκους της Σικίνου, που μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας.

Αποχαιρετούμε το νησί με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και χαμόγελα — κρατώντας μαζί μας τις πιο όμορφες εικόνες, τις πιο ζεστές αγκαλιές και τις πιο δυνατές αναμνήσεις.

Ευχαριστούμε, αγαπημένη Σίκινος, για όσα μας χάρισες.

Εις το επανιδείν!