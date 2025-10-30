Μια ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας συγκλονίζει το Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, που χτύπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του με σφυρί μέσα στο πολυτελές οικογενειακό τους σπίτι, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Σεμπάστιαν Βαν Στόκουμ, 20 ετών, συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου στην πόλη Νιου Κέινεν, περίπου 16 χιλιόμετρα έξω από το Στάμφορντ, αφού παραδέχθηκε ο ίδιος ότι σκότωσε τη μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς, 55 ετών, χρησιμοποιώντας «τα χέρια του, ένα μαχαίρι και ένα σφυρί».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 22:40 μ.μ., οι Αρχές έλαβαν κλήση για έναν άνδρα, που έτρεχε προς το δάσος πίσω από το σπίτι, φωνάζοντας «Μαμά!», ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος τηλεφώνησε στο 911, δηλώνοντας ότι «σκότωσε τη μητέρα του».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 20χρονος άνοιξε την πόρτα με τα ρούχα, το πρόσωπο και τα χέρια του καλυμμένα με αίμα και συνελήφθη αμέσως.

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε η μητέρα του με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ραγισμένο κρανίο, ενώ δίπλα της βρέθηκε ένα σφυρί καλυμμένο με αίμα, αναφέρει η New York Post.

Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Στην είσοδο του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη λίμνη αίματος, σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας.

Ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Το έκανα. Πήρα τη ζωή της μητέρας μου», λέγοντας επίσης ότι δεν ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση.

«Πρόκειται για μια τραγωδία»

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, η αιτία θανάτου της 55χρονης είναι τα πολλαπλά τραύματα από αμβλύ όργανο, που έφερε στο κεφάλι, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία.

Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας Πολ Φερέντσεκ μίλησε για «ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα».

«Το θύμα βρέθηκε χτυπημένο μέχρι θανάτου, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», ανέφερε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Φίλιπ Ράσελ, χαρακτήρισε «σοκαριστική» την υπόθεση και ζήτησε να μη βιαστούν όλοι να βγάλουν συμπεράσματα. «Πρόκειται για μια τραγωδία. Κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει», δήλωσε.

Ο Βαν Στόκουμ κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η συνέχεια της δίκης έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο «κοινωνικά απομονωμένος» δολοφόνος

Ο 20χρονος αποφοίτησε πέρυσι από το Λύκειο του Νιου Κέινεν και, σύμφωνα με συμμαθητές του, ήταν «κοινωνικά απομονωμένος». Μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν η οικογένεια εγκατασταθεί στο Κονέκτικατ.

Η μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς δούλευε ως έμπορος πολυτελών αντικειμένων αντίκας. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και είχε εργαστεί για λίγο καιρό στη βιομηχανία του κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.

Ο πατέρας του, Ντερκ Βαν Στόκουμ, γνωστός ιδιοκτήτης εστιατορίου της περιοχής, βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα, αλλά δεν έκανε κάποια δήλωση.

Ο θείος του δράστη, Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δήλωσε στην εφημερίδα Stamford Advocate ότι ο Σεμπάστιαν είχε περάσει ένα διάστημα στη Βιρτζίνια με τη γιαγιά του, αλλά «δεν τα κατάφερε να προσαρμοστεί».

Εάν κριθεί ένοχος, ο Βαν Στόκουμ καλείται να εκτίσει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 25 ετών για ανθρωποκτονία.