Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σε θερμό κλίμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει, αναχωρώντας με το προεδρικό αεροσκάφος, ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα από 57% σε 47%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική», επισημαίνοντας ότι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η μείωση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανός αξιωματούχος που συνόδευε τον Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να διατηρεί ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επήλθε συμφωνία ώστε το Πεκίνο να εργαστεί «σκληρά» για να περιορίσει τη ροή φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι ορισμένα ζητήματα δεν συζητήθηκαν.

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, η συνάντηση με τον Σι ήταν 12», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις διαφορές τους. Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε πως «η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν για την υλοποίηση φιλόδοξων έργων προς όφελος των χωρών τους και του κόσμου».

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη είχαν συνομιλίες διάρκειας περίπου μίας ώρας και 40 λεπτών, σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CCTV.

Συμφωνία για τη σόγια

Μία από τις βασικές πηγές εμπορικής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου υπήρξε η απόφαση της Κίνας να σταματήσει τις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας. Ωστόσο, οι αγορές φαίνεται να επανεκκινούν, σηματοδοτώντας μια πιθανή αποκλιμάκωση.

Η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σπουδαίο ξεκίνημα καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα σύστημα όπου η αμερικανική γεωργία ευδοκιμεί και ανταγωνίζεται με δίκαιους όρους».

Η σόγια αποτελεί βασικό προϊόν για ζωοτροφές και καύσιμα, ενώ οι Αμερικανοί αγρότες είχαν επηρεαστεί σημαντικά από την εμπορική αντιπαράθεση, καθώς η Κίνα υπήρξε στο παρελθόν η μεγαλύτερη αγορά τους στο εξωτερικό.