Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα από την Αυστραλία, που εντοπίστηκε νεκρή σε ένα απομακρυσμένο νησί, αφού εγκαταλείφθηκε από κρουαζιερόπλοιο.

Μετά τον θάνατό της στο Λίζαρντ Άιλαντ το Σάββατο, η 80χρονη Σούζαν Ρις θα μείνει στην μνήμη όλων ως μια ένθερμη περιπατήτρια και κηπουρός.

Η μοναχική ταξιδιώτρια απεβίωσε στο απομακρυσμένο νησί του Φαρ Νορθ Κουίνσλαντ, κατά την πρώτη στάση ενός 60ήμερου περίπλου της Αυστραλίας, με κόστος εισιτηρίου 80.000 δολαρίων.

Μια έρευνα πολλών υπηρεσιών θα ρίξει φως στο πώς και γιατί η 80χρονη έμεινε πίσω στο συγκεκριμένο νησί.

Η εξαφάνιση της 80χρονης

Η κόρη της 80χρονης ανέφερε ότι η μαμά της αισθάνθηκε αδιαθεσία, κατά την διάρκεια προγραμματισμένης ανάβασης λόφου στο απομακρυσμένο νησί και της ζητήθηκε να πάει πάλι κάτω χαμηλά, χωρίς συνοδεία.

«Τότε, το πλοίο έφυγε, χωρίς να γίνει καταμέτρηση των επιβατών. Κάποια στιγμή, υπό αυτές τις συνθήκες ή λίγο πιο μετά, η μαμά πέθανε, μόνη της», ανέφερε στο “The Australian”.

Η ίδια είπε ότι η οικογένειά της «σοκαρίστηκε και ξαφνιάστηκε» με την εγκατάλειψη της, λόγω «αποτυχημένης φροντίδας και εφαρμογής της κοινής λογικής».

Είναι αποδεκτό, μέχρι στιγμής, ότι η κυρία Ρις δεν δηλώθηκε αγνοούμενοη μέχρι περίπου τις 18:00 μ.μ. το Σάββατο, όταν δεν εμφανίστηκε για το δείπνο, 5 ώρες μετά από τότε, που λέγεται ότι ξεχάστηκε πίσω.

Το σώμα της άτυχης 80χρονης βρέθηκε 50 μέτρα από το μονοπάτι πεζοπορίας, που οδηγεί στην υψηλότερη κορυφή του Λίζαρντ Άιλαντ, το Κουκς Λουκ, την Κυριακή.

Ο θάνατός της ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Κερνς το απόγευμα της Παρασκευής.

Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του νησιού το Σάββατο, όπου οι επιβάτες μπορούσαν να πάρουν ένα μικρότερο σκάφος για πεζοπορία και κολύμβηση με αναπνευστήρα στο νησί- θέρετρο, 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κούκταουν.

Η Τρέισι Άιρις, η οποία εργαζόταν στο γιοτ, και ο σύντροφός της Μάθιου, οι οποίοι επέβαιναν στο “SV Vellamo”, αγκυροβολημένο κοντά στο νησί, άκουγαν σήματα έκτακτης ανάγκης, που στάλθηκαν από το πλοίο “Coral Expeditions”.

«Έκαναν καταμετρήσεις για όσους πήγαν για κατάδυση με αναπνευστήρα (κάτι, που ακούσαμε), αλλά όχι για άλλους επισκέπτες στο νησί, όπως φαίνεται», δήλωσε η κυρία Άιρις στην “Cairns Post”.

«Οι τελευταίοι άνθρωποι κατέβηκαν και μπήκαν σε βοηθητικό σκάφος μεταφοράς επιβατών και στη συνέχεια το (πλοίο) έφυγε πολύ σύντομα μετά από αυτό».

«Δεν υπήρχε πολύς χρόνος από τη στιγμή, που οι τελευταίοι επιβάτες έφυγαν από την παραλία, μέχρι τη στιγμή που αγκυροβολούσαν. Σχολιάσαμε μάλιστα, «Ουάου, έφυγαν γρήγορα».

Η εφαρμογή Vessel Finder έδειξε ότι το “Coral Adventurer” απέπλευσε πίσω προς το Λίζαρντ Άιλαντ περίπου στις 21:00 μ.μ. το Σάββατο και έφτασε περίπου στις 02:00 π.μ. την Κυριακή.

Οι έρευνες των Αρχών και ο εντοπισμός

Η κυρία Άιρις είπε ότι ένα ελικόπτερο ξεκίνησε εναέρια έρευνα περίπου τα μεσάνυχτα και επτά μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο βγήκαν στην ξηρά και περπάτησαν στο βουνό υπό το φως των πυρσών μέχρι τις 3 π.μ., πριν η έρευνα συνεχιστεί ξανά με το πρώτο φως.

«Το ελικόπτερο έφτασε με το πρώτο φως και πήγε κατευθείαν στο Τέλστρα Ροκ (όπου την είδαν τελευταία φορά) και αμέσως αιωρήθηκε και μετά επέστρεψε κατευθείαν στον αεροδιάδρομο», είπε.

«Ξέραμε ότι την είχε βρει και η έλλειψη δραστηριότητας μας έδειξε ότι ήταν σαφώς νεκρή. Βρισκόταν εκεί κάτω όλη μέρα και τελικά μεταφέρθηκε αεροπορικώς [λίγο πριν τις 16:00 μ.μ.]».

Αξιωματούχοι της Αυστραλιανής Αρχής Ναυτιλιακής Ασφάλειας θα συναντήσουν τους επιβάτες και το πλήρωμα του “Coral Adventurer”, όταν δέσει στο Ντάργουιν την Κυριακή.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα ανοιχτά του Θέρσντεϊ Άιλαντ στο Πορθμό Τόρες, καθώς το ταξίδι συνεχίζεται.

Η Coral Expeditions επιβεβαίωσε τον θάνατο της κας Ριs στην Daily Mail.

«Το πλήρωμα ενημέρωσε τις Αρχές ότι μια γυναίκα αγνοείται και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε ξηρά και θάλασσα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Φίφιλντ.

Μετά την επιχείρηση, η Coral Expeditions ειδοποιήθηκε από την Αστυνομία του Κουίνσλαντ ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Λίζαρντ Άιλαντ.

Η στάση της ακτοπλοϊκής εταιρείας

Ενώ οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό συνεχίζονται, η ακτοπλοϊκή εταιρεία εκφράζει την λύπη της και προσφέρει στήριξη στην οικογένεια της γυναίκας.

«Η ομάδα Coral έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας και θα συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Αστυνομία του Κουίνσλαντ και άλλες Αρχές για να υποστηρίξουμε την έρευνά τους. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω όσο αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ποιο είναι το Λίζαρντ Άιλαντ

Δημοφιλές σε δύτες, λάτρεις των καταδύσεων και πεζοπόρους, το Λίζαρντ Άιλνατ είναι ένας από τους πιο απομακρυσμένους τουριστικούς προορισμούς στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

Το Κουκς Λουκ είναι το υψηλότερο σημείο του νησιού και ακολουθεί τα βήματα του Βρετανού εξερευνητή καπετάνιου Τζέιμς Κουκ, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που ανέβηκε στο βουνό το 1770, αφού το πλοίο του “Endeavour” χτύπησε σε ύφαλο.

«Καλύπτει τέσσερα χιλιόμετρα και κατά καιρούς είναι πολύ απότομο, επομένως συνιστούμε μέτρια έως υψηλή φυσική κατάσταση και ευκινησία για να πραγματοποιήσετε με ασφάλεια αυτή την πεζοπορία», αναφέρει ο ιστότοπος του Λίζαρντ Άιλαντ.

«Λόγω του χρόνου, που χρειάζεται η πεζοπορία και της ζέστης της ημέρας, συνιστάται να κάνετε πεζοπορία νωρίς το πρωί».

«Όσοι έχουν κάνει αυτή την πεζοπορία, λένε ότι είναι απαιτητική, αλλά απίστευτα ικανοποιητική».