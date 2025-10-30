Το Σάλτο δε Κάστρο, ένα μικρό χωριό στη Θαμόρα της βορειοδυτικής Ισπανίας, εγκαταλειμμένο από το 1989, αποκτά ξανά ζωή χάρη σε έναν Αμερικανό που είδε σε αυτό μια ευκαιρία δημιουργίας και όχι νοσταλγίας. Ο Jason Lee Beckwith αγόρασε το χωριό για 310.000 ευρώ, με στόχο να το μεταμορφώσει σε τουριστικό σύμπλεγμα με ξενοδοχείο, κατοικίες, εστιατόρια και χώρους αναψυχής, χωρίς όπως ο ίδιος λέει να «φέρει την Καλιφόρνια στην Ισπανία».

Το Σάλτο δε Κάστρο χτίστηκε το 1946 από την εταιρεία ηλεκτρισμού Iberduero (σήμερα Iberdrola) για να στεγάσει τους εργαζομένους του φράγματος Κάστρο και τις οικογένειές τους. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε και οι τελευταίοι κάτοικοι έφυγαν τη δεκαετία του ’80, το χωριό έμεινε άδειο, θύμα του χρόνου, της εγκατάλειψης και του βανδαλισμού. Μια οικογένεια το είχε αγοράσει στις αρχές του 2000 μέσω της πλατφόρμας Idealista με σχέδια για τουριστική ανάπτυξη, όμως η κρίση του 2008 ανέκοψε κάθε εξέλιξη.

Ο Beckwith, εγκατεστημένος πλέον με τη σύζυγό του στη Ζαμόρα, σχεδιάζει να μείνει μόνιμα στο χωριό έως τα τέλη του 2025, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης. Το πλάνο προβλέπει ριζική ανακαίνιση των 44 κατοικιών, του σχολείου, της εκκλησίας, του μπαρ και του παλιού φυλακίου της Guardia Civil. Στόχος είναι η δημιουργία ενός προσιτού τουριστικού προορισμού, ανοιχτού σε κάθε ταξιδιώτη, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος: «Θέλω ένα μέρος που όλοι να μπορούν να απολαύσουν, ανεξάρτητα από το πορτοφόλι τους».

Το συνολικό κόστος ανακατασκευής υπολογίζεται μεταξύ τεσσάρων και επτά εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας αναζητά επενδυτές, αλλά και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στηρίξει το πρότζεκτ, το οποίο φιλοδοξεί να αναζωογονήσει την τοπική οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Παράλληλα, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, που εκφράζουν ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό πάρκο Arribes del Duero, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.

Η τοπική κοινωνία δείχνει πιο αισιόδοξη. Ο δήμαρχος της γειτονικής Φονφρία βλέπει στην πρωτοβουλία έναν τρόπο να ξαναζωντανέψει μια περιοχή που έχει πληγεί από την αποψίλωση της υπαίθρου. Όμως η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από το αν θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία, δίνοντας στο ερειπωμένο χωριό μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.