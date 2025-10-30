Με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη και τον Α’ αντιπρόεδρό Δημήτρη Μαθιό, είχε, σήμερα, υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Συζητήσαμε σχετικά με τον θεσμό της νέας εφεδρείας, για τον οποίο διατυπώθηκε η αμέριστη στήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά όσον αφορά την κάλυψη των ημερομισθίων των εργαζόμενων εφέδρων σε ασκήσεις και μετεκπαιδεύσεις».

«Συζητήσαμε επίσης για τις δυνατότητες συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, όπως και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε διαδικαστικά ζητήματα» καταλήγει ο κ. Δένδιας.