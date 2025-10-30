Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα υδροδότησης των τελευταίων δεκαετιών, με στόχο την προστασία της Αττικής και συνολικά της χώρας από το αυξανόμενο φαινόμενο της λειψυδρίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, δρομολογείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επτά στρατηγικών αξόνων, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το μεγάλο έργο “Εύρυτος”, που θα μεταβάλει τη ροή των υδάτων στη Στερεά Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την υδροδοτική επάρκεια της πρωτεύουσας για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.

Η εκτροπή των υδάτων: από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Το έργο «Εύρυτος» προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, ενισχύοντας το υδροδοτικό σύστημα που τροφοδοτεί την Αττική.

Η εκτροπή θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονα τεχνικά έργα συλλογής και διοχέτευσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και η φυσική ισορροπία των οικοσυστημάτων, χωρίς να αλλοιωθεί το περιβάλλον της Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το όνομα του έργου «Εύρυτος» (από το εὖ + ῥέω, δηλαδή «ρέω καλά») συμβολίζει την αρμονική ροή του νερού που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί εκατομμύρια πολίτες στην Αττική. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029, έναν αιώνα μετά την κατασκευή του ιστορικού φράγματος του Μαραθώνα.

Βραχυπρόθεσμες ενισχύσεις και μελλοντική αφαλάτωση

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη δρομολογήσει βραχυπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης της υδροδότησης, αξιοποιώντας γεωτρήσεις σε περιοχές όπως η Μαυροσουβάλα, οι Ούγγροι και ο Βοιωτικός Κηφισός.

Οι πηγές αυτές αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως στο σύστημα ύδρευσης.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης δύο ακόμη έργα:

Η κατασκευή αγωγού ανύψωσης νερού που θα συνδέει το υφιστάμενο δίκτυο με τις νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

που θα συνδέει το υφιστάμενο δίκτυο με τις νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Η δημιουργία μονάδας χερσαίας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 87,5 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά κατά τις περιόδους ξηρασίας.

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος υπογράμμισε πως, παρά την εντατικοποίηση των φαινομένων ξηρασίας, η Ελλάδα διαθέτει το ποιοτικότερο πόσιμο νερό στην Ευρώπη. «Η πολιτεία δεσμεύεται να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, επενδύοντας ταυτόχρονα σε τεχνολογίες, δίκτυα και περιβαλλοντική ισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων πιο κρίσιμη από ποτέ. Τα νέα έργα στοχεύουν όχι μόνο στη θωράκιση της Αττικής, αλλά και στη δημιουργία ενός ανθεκτικού υδροδοτικού μοντέλου για ολόκληρη τη χώρα.

Το φράγμα του Μαραθώνα αποτέλεσε σύμβολο ανάπτυξης για τον 20ό αιώνα. Το έργο «Εύρυτος» φιλοδοξεί να διαδραματίσει αντίστοιχο ρόλο στον 21ο, συνδυάζοντας τεχνολογία, περιβάλλον και εθνική ασφάλεια.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το νερό θα παραμείνει πηγή ζωής και όχι σπάνιος πόρος για τις επόμενες γενιές.