Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. τοπική ώρα (4 π.μ. ώρα Ελλάδας) και θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπουσάν.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε νωρίτερα την πληροφορία, αναφέροντας ότι οι δύο ηγέτες θα «ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Η Ουάσιγκτον είχε προαναγγείλει τη σύνοδο αρκετές ημέρες νωρίτερα, ενώ το Πεκίνο διατηρεί συνήθως πιο επιφυλακτική στάση, αποφεύγοντας να ανακοινώνει τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων μέχρι να πλησιάσει η ημερομηνία των συναντήσεων.