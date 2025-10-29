Ρώσοι επιχειρηματίες και πολιτικοί παράγοντες με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο ηγούνται μιας προσπάθειας της τελευταίας στιγμής για να εμποδίσουν την έκδοση του Ρουμανογάλλου μισθοφόρου Οράτιου Πότρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Ρουμανία, όπως αποκαλύπτει η Guardian.

Ο Πότρα, πρώην μέλος της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων και αμφιλεγόμενη φιγούρα με δραστηριότητα σε πολεμικές ζώνες της Αφρικής, συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μαζί με τον γιο και τον ανιψιό του, ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Μόσχα. Οι ρουμανικές αρχές τον κατηγορούν ότι συνωμότησε για την «ανατροπή της συνταγματικής τάξης» σε συνεργασία με τον ακροδεξιό πολιτικό Καλίν Τζορτζέσκου.

Το Βουκουρέστι ζητά την έκδοσή του, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι ο Πότρα φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα ασύλου στη Ρωσία.

Την επιχείρηση για την αποτροπή της έκδοσης συντονίζουν δύο πρόσωπα γνωστά για τις σχέσεις τους με τη Μόσχα: ο Ιγκόρ Σπίβακ, επικεφαλής της Ρωσικής Εταιρείας Μέσης Ανατολής οργάνωσης με δεσμούς με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και ο Αλεξάντερ Καλίνιν, Ρώσος πληρεξούσιος γεννημένος στη Μολδαβία, που στρατολογεί μαχητές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε την έκδοση του Πότρα», δήλωσε ο Σπίβακ σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Έχουμε μεγάλη εμπειρία και πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την απελευθέρωσή του».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ήδη προσλάβει «μια ομάδα από τους πιο αξιόπιστους δικηγόρους μας στα Εμιράτα» και ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει ο ίδιος στο Ντουμπάι. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη» και δεν απέκλεισε ο Πότρα να εκδοθεί «μέχρι την Πέμπτη».

Οι δεσμοί με την Μόσχα

Ο Πότρα υπηρέτησε στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων προτού εργαστεί ως σωματοφύλακας ηγετών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και ο εμίρης του Κατάρ. Στη συνέχεια, ίδρυσε ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η διαδρομή του έχει συχνά συγκριθεί με εκείνη του αείμνηστου Ρώσου μισθοφόρου Γεβγκένι Πριγκοζίν.

Τον περασμένο Ιανουάριο, περίπου 300 μαχητές του Πότρα συνελήφθησαν στη ΛΔ Κονγκό από την παραστρατιωτική ομάδα M23, προτού αφεθούν ελεύθεροι και επιστρέψουν στη Ρουμανία.

Κατηγορίες για σχέδιο πραξικοπήματος

Ο Πότρα βρέθηκε στο επίκεντρο της ρουμανικής επικαιρότητας ως στενός συνεργάτης του υπερεθνικιστή πολιτικού Γκεοργκέ Τζορτζέσκου. Ο τελευταίος προκάλεσε πολιτικό σεισμό τον Νοέμβριο του 2024, όταν εξασφάλισε την πρωτιά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, πριν η εκλογική του νίκη ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο με το αιτιολογικό «ρωσικής ανάμειξης».

Ο Πότρα αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για φοροδιαφυγή και για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Τζορτζέσκου.

Η «διπλωματία των μισθοφόρων»

Αν και ο Πότρα έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε διασύνδεση με τη Ρωσία, αρχεία ταξιδιών, φωτογραφίες και ξενοδοχειακές κρατήσεις δείχνουν συχνές επισκέψεις του στη Μόσχα. Είχε επίσης εμφανιστεί σε επίσημη εκδήλωση στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Βουκουρέστι δίπλα στον πρέσβη Βαλέρι Κουζμίν.

Παράλληλα, ο σωματοφύλακας του Τζορτζέσκου παλιός συνεργάτης του Πότρα στην Αφρική εικονίζεται σε φωτογραφίες με Τσετσένους μαχητές και αναρτήσεις υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τέλος, η Guardian επισημαίνει ότι η έκδοση του Πότρα στη Ρουμανία θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν η υπόθεση θα λάβει ευρύτερες ευρωπαϊκές διαστάσεις ή αν θα επιχειρηθεί να χαμηλώσει ο τόνος, προκειμένου να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι ήδη τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Guardian