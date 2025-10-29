Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δολοφονία ενός μικρού παιδιού έξω από σούπερ μάρκετ στο Οχάιο, μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Το αγόρι, ο Τζούλιαν Γουντ, καθόταν σε καρότσι αγορών όταν η Μπιόνκα Έλις το πλησίασε κρατώντας δύο κλεμμένα μαχαίρια κρεοπωλείου και άρχισε να το χτυπά.

Η μητέρα του, Μάργκοτ, προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί της τραβώντας το από το καρότσι, καθώς μόλις είχε αρχίσει να ξεφορτώνει τα ψώνια της. Η επίθεση διήρκεσε μόλις πέντε δευτερόλεπτα, ωστόσο ήταν εξαιρετικά βίαιη, με το παιδί να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και την πλάτη.

Η Έλις συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, εξακολουθώντας να κρατά το αιματοβαμμένο μαχαίρι. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχε καμία γνωστή σχέση ανάμεσα στην δράστιδα και το θύμα, ενώ το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Συγκλονιστικές καταθέσεις στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του Τζούλιαν, Τζάρεντ, περιέγραψε τον γιο του ως «αστείο, κοινωνικό, ατρόμητο» και «γεμάτο ζωή, αγάπη και γέλιο». Απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη, την αποκάλεσε «τέρας» και πρόσθεσε: «Τώρα, οι καρδιές μας θα είναι για πάντα μισές. Είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε το φως του ζωντανό».

Η μητέρα του θύματος, εμφανώς συντετριμμένη, είπε απευθυνόμενη στην Έλις: «Σε μισώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Είδα την πρώτη του αναπνοή όταν γεννήθηκε και την τελευταία του στα χέρια μου, καλυμμένος με αίμα».

Περιγράφοντας τη φρίκη που έζησε, πρόσθεσε: «Το τελευταίο πράγμα που άκουσα από τον γιο μου ήταν η κραυγή του. Βλέπω ακόμα τον τρόμο στα μάτια του και με στοιχειώνει κάθε μέρα».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Στην ίδια δίκη, η Μάργκοτ δήλωσε πως «αν θέλω η οικογένειά μου να είναι ξανά ολόκληρη, πρέπει να πάμε στο νεκροταφείο». Από την πλευρά του, ο συνήγορος της Έλις, Φερνάντο Μακ, υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα μιας «διαφορετικής εκδοχής της Μπιόνκα».

Η κατηγορούμενη ζήτησε συγγνώμη λέγοντας: «Θέλω απλώς να ζητήσω συγγνώμη, λυπάμαι πραγματικά για ό,τι συνέβη». Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη στις 15 Οκτωβρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δύο κατηγορίες για φόνο, δύο για απόπειρα φόνου, μία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία για πλημμέλημα κλοπής.

Η Έλις ήταν ήδη γνωστή στις αρχές για μικροκλοπές, ωστόσο δεν είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο για βίαιες πράξεις. Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και της βίας με μαχαίρι.