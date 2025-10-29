Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με αρκετές αλλαγές από τον προπονητή του. Ο Αντώνης Τσιφτσής θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, οι Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκος και Κένι στην τετράδα της άμυνας, Μπιάνκο – Μεϊτέ στα χαφ, ενώ οι Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ στην μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον νεαρό Μύθου στην κορυφή.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKAEL #GreekCup #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/MPk1UiK6eU
