Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε για ακόμη μία φορά να μην ανακοινώσει αποστολή, θέλοντας να κρατήσει όλους τους διαθέσιμους παίκτες σε εγρήγορση, όμως η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Η θετική είδηση για τον Δικέφαλο αφορά τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως την ίωση και τις στομαχικές διαταραχές που τον ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες ημέρες και προπονήθηκε κανονικά, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του προπονητή.

Αντίθετα, ο Γιώργος Γιακουμάκης παρέμεινε εκτός λόγω ίωσης και δεν υπολογίζεται για τoν αγώνα της Τούμπας (29/10, 21:30), την ώρα που οι Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά συνέχισαν θεραπείες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Δημήτρης Χατσίδης βρίσκονται σε φάση επανόδου μετά τους τραυματισμούς τους, ακολουθώντας ατομικά προγράμματα στο γήπεδο της Νέας Μεσήμβριας. Ούτε αυτοί, ωστόσο, θα βρίσκονται στη διάθεση του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι Κυπέλλου, με το ιατρικό τιμ να εκτιμά πως η επιστροφή τους στις ομαδικές προπονήσεις θα γίνει σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το προπονητικό πρόγραμμα της Δευτέρας είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με τον Λουτσέσκου να δουλεύει πάνω στις λεπτομέρειες του πλάνου ενόψει ΑΕΛ, αλλά και σε ειδικές καταστάσεις παιχνιδιού, όπως οι στατικές φάσεις. Ο Ρουμάνος προπονητής ζητά από τους παίκτες του σοβαρότητα και πειθαρχία, γνωρίζοντας πως τέτοιου τύπου παιχνίδια κρύβουν κινδύνους αν δεν αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του στο χορτάρι της Τούμπας, αφήνοντας πίσω τα μικροπροβλήματα και διατηρώντας το θετικό μομέντουμ που έχει χτίσει στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.