Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου,στις 21:00, με διπλό επεισόδιο!

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά αφηγείται μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, επώδυνες αλήθειες και ένταση.

Με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής — εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.

Η νέα σειρά του MEGA, που θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00, υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, συγκλονιστικές στιγμές και ένα ταξίδι στα πιο βαθιά διλήμματα της ψυχής.

 

