Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Θηβών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Περιστερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία λόγω πτώσης αντικειμένων από όχημα. Συγκεκριμένα, λαμαρίνες που έπεσαν στο οδόστρωμα προκάλεσαν το κλείσιμο ενός ρεύματος κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση των αντικειμένων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.