Η Πέμπτη 30 Οκτωβρίου θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο, με ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και μόνο κάποιες παροδικά αυξημένες νεφώσεις από τα δυτικά που θα επεκταθούν ανατολικότερα προς το τέλος της ημέρας. Ο καιρός παραμένει σταθερός και ήπιος, προσφέροντας μια μικρή «ανάπαυλα», χωρίς προς το παρόν αλλαγή των συνθηκών.

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από τα δυτικά

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα επεκταθούν μέχρι το βράδυ ανατολικότερα, χωρίς όμως να δώσουν φαινόμενα.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες το πρωί

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Καθώς θα προχωρά η ημέρα, οι συνθήκες θα βελτιώνονται, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε ευχάριστα επίπεδα.

Ήπιοι άνεμοι και θερμοκρασίες χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Ιόνιο, θα επικρατούν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο, τις πρωινές ώρες, θα φυσούν βόρειοι, τοπικά έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24, ενώ στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα του καιρού σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, στα 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, γύρω στα 2 με 3 μποφόρ.