Τροποποίηση του άρθρου 171 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023), προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 11 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα αφορά στο ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής τύπου «Β.6.».

Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να πάρει ή να ανανεώσει άδεια διαμονής τύπου Β.6. (για νεοφυή επιχείρηση), πρέπει να πληρώσει παράβολο 2.500 ευρώ, το οποίο:

* δεν επιστρέφεται,

* πληρώνεται στο κράτος, και

* μεταφέρεται έπειτα στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

Στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α΄ 81), περί παραβόλων και προστίμων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «εισπράττεται ως τέλος υπέρ της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η περ. γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:«γ. για τις άδειες διαμονής που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Β» του Μέρους Ε΄ και στους τύπους αδειών διαμονής «Β.1», «Β.2», «Β.3», «Β.4» και «Β.5» του Κεφαλαίου Β΄, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Ειδικά για τις άδειες διαμονής τύπου «Β.6», η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωσή τους συνοδεύεται και από αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500Euro) ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, ανεξαρτήτως της κατάληξης του αιτήματος.Το παράβολο αυτό εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στην εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατόπιν εγγραφής ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί εγγραφής πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.».