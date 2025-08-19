Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, η ανάβαση στο Έβερεστ θα κοστίζει σημαντικά περισσότερο για τους ορειβάτες, με την άδεια να διαμορφώνεται για την περίοδο της άνοιξης στα 15.000 δολάρια (περίπου 13.000 ευρώ). Το ποσό μειώνεται σε 7.500 δολάρια για τους μήνες Σεπτέμβριο–Νοέμβριο και σε 3.750 δολάρια για τον χειμώνα, Δεκέμβριο–Φεβρουάριο.

Πρόκειται μόνο για την αρχή των εξόδων που καλείται να καλύψει ένας επίδοξος αναβάτης. Στο βασικό παράβολο προστίθενται μια σειρά από τοπικές χρεώσεις, όπως η υποχρεωτική συνεργασία με τοπικό διοργανωτή (3.500 δολάρια ανά ομάδα), η παρουσία αξιωματούχου συνδέσμου (5.000 δολάρια) και μια επιστρεπτέα εγγύηση για την αποκομιδή απορριμμάτων (άλλα 5.000 δολάρια). Συνολικά, περίπου 13.500 δολάρια επιπλέον, πέραν των βασικών εξόδων.

Αν προστεθούν τα αεροπορικά εισιτήρια, οι άδειες, οι οδηγοί Σέρπα, οι ασφαλίσεις και οι αχθοφόροι, το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 200.000 ευρώ για τα πολυτελή πακέτα, τα οποία υπόσχονται στους πελάτες συνθήκες «άνεσης» ακόμη και σε ύψος 8.848 μέτρων.

Η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά. Την άνοιξη του 2024, περίπου 600 ορειβάτες κατάφεραν να πατήσουν στην κορυφή, εκ των οποίων μόνο 200 ήταν ξένοι. Το Νεπάλ εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της περιπέτειας, οι οποίοι βλέπουν το Έβερεστ όχι μόνο ως φυσικό αλλά και ως προσωπικό ορόσημο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσυμφορήσει τη δημοφιλή διαδρομή προς την κορυφή και να προσελκύσει επισκέπτες και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι ανοίγει 97 νέες κορυφές στις περιφέρειες Καρνάλι και Σουντουρπαστσίμ για διεθνείς αποστολές, με δωρεάν πρόσβαση. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη γεωγραφική ανακατανομή των ορειβατών και στην τόνωση του τουρισμού σε λιγότερο γνωσμένες περιοχές των Ιμαλαϊων.