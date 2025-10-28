Η Mombasa Air Safari, αεροπορική εταιρεία της Κένυας, ανακοίνωσε ότι οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα επέβαιναν σε αεροσκάφος της, το οποίο συνετρίβη νωρίς το πρωί στη χώρα.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες… Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες — 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος, ο πιλότος, από την Κένυα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε πτήση από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι προς θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αεροπορικά δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι σχετικά συχνά στην Ανατολική Αφρική, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και των περιορισμένων υποδομών.