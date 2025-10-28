Το υπουργείο Εξωτερικών τίμησε την επέτειο του «ΟΧΙ» με ανάρτηση στο «Χ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας και τον ηρωισμό της γενιάς του ’40.

«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο.