Ατύχημα με τη συμμετοχή τεσσάρων οχημάτων καταγράφηκε στον Κηφισό το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Στο σημείο έσπευσαν γερανοί για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Η κυκλοφορία παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση αμέσως μετά το ατύχημα, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα.