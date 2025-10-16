Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025 στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με πολλές βασικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Από τις 7:00 το πρωί σημειώνεται έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, ιδιαίτερα στην κάθοδο, από το ύψος της Λάμπρου Κατσώνη έως και την Ποσειδώνος. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας έως τον κόμβο Καλυφτάκη.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας, ειδικά στη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το Χίλτον. Αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, τόσο προς όσο και από το κέντρο.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Από νωρίς το πρωί, προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο για Λαμία.

Αντίστοιχες καθυστερήσεις, διάρκειας 15-20 λεπτών, σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή, καθώς η κυκλοφορία στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.