Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου 2025 σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής να την θέτει γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στο πατάρι του καταστήματος επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης προς τους επάνω ορόφους και παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και εθελοντές με υδροφόρες και εθελοντικά οχήματα, συμβάλλοντας στην άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.

Δεν εντοπίστηκε εγκλωβισμένο άτομο και η επιχείρηση κατάσβεσης ξεκίνησε άμεσα. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές φθορές.