Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά από το Λιμεναρχείο, υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία που έχει σηκωθεί ποτέ στην πόλη, με διαστάσεις 32×45 μέτρα (1.440 τ.μ.).

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τιμώντας τη γενιά του ’40 και την ιστορική σημασία του «ΟΧΙ».

Η εικόνα της σημαίας που κυματίζει περήφανα στο λιμάνι αποτελεί ένα ζωντανό μήνυμα ενότητας και σεβασμού προς όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.