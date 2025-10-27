Ο κυβερνήτης του νομού Άκιτα στην Ιαπωνία ζήτησε τη συνδρομή του στρατού για την προστασία των κατοίκων, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

«Η εξάντληση στην περιοχή μας φθάνει στα όριά της», έγραψε ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι σε ανάρτησή του στο Instagram, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο Σουζούκι δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί προσωπικά το υπουργείο Άμυνας για να ζητήσει τη συνδρομή του στην εξόντωση των ζώων. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για πιθανή επίσκεψη του κυβερνήτη.

Η έκκληση ήρθε μετά την επίθεση αρκούδας την περασμένη Παρασκευή στον Άκιτα, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια χρονιά με αριθμό ρεκόρ επιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από αρκούδες στην Άκιτα, έναντι μόλις 11 πέρυσι. Οι εμφανίσεις των ζώων έχουν εξαπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 8.000 περιστατικά.

Ανησυχία για τη συχνότητα των επιθέσεων

Η αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων, σε συνδυασμό με τη μείωση των αγροτικών κοινοτήτων, οδηγεί σε ολοένα και πιο συχνές επαφές ανθρώπων και άγριων ζώων. Πολλά περιστατικά καταγράφονται σε πόλεις και χωριά, όπου οι αρκούδες αναζητούν τροφή, εισβάλλοντας ακόμη και σε σπίτια ή, σε δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Η γήρανση του πληθυσμού της Ιαπωνίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των έμπειρων κυνηγών, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την παρακολούθηση και απομάκρυνση των αρκούδων. Τα ζώα, πλέον, δείχνουν μικρότερο φόβο απέναντι στους ανθρώπους.

Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που συναντώνται σε μεγάλο μέρος της χώρας, φτάνουν τα 140 κιλά, ενώ οι καφέ αρκούδες του βόρειου νησιού Χοκάιντο μπορεί να ξεπεράσουν τα 400 κιλά.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας, οι αρχές του Άκιτα έχουν αρχίσει «να διανέμουν απωθητικό σπρέι για αρκούδες κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε σχολεία, ώστε να προστατευθούν οι μαθητές», όπως ανέφερε ο Σουζούκι στην ανάρτησή του.