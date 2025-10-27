Ο Ντέγιαν Λόβρεν αποτέλεσε το πρώτο πρόβλημα χρονικά για τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο Κροάτης στόπερ ένιωσε αδιαθεσία και παρουσίασε συμπτώματα ίωσης, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Τη θέση του πήρε ο Αλεσάντρο Βολιάκο, που πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ανταποκρινόμενος θετικά στο διάστημα που αγωνίστηκε. Η κατάσταση του Λόβρεν θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με τις πιθανότητες να αγωνιστεί την Τετάρτη (30/10) απέναντι στην ΑΕΛ για το Κύπελλο να θεωρούνται αμφίβολες.

Από εκεί και πέρα, για τον Γκρεγκ Τέιλορ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω έντονων κραμπών, αποτέλεσμα της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού, καθώς είχε αρκετό καιρό να πάρει λεπτά συμμετοχής. Η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση Κυπέλλου.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση του Ζοάν Σάστρε. Ο Ισπανός δεξιός μπακ ένιωσε κόπωση και ο Λουτσέσκου αποφάσισε να τον αντικαταστήσει προληπτικά, χωρίς να συντρέχει κάτι σοβαρό για να μπει στην θέση του Τζόντζο Κένι.

Από σήμερα (27/10) θα μπει στις προπονήσεις ο Τόμας Κεντζιόρα, που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του στο κεφάλι στον αγώνα με την Λιλ την περασμένη Πέμπτη. Το ιατρικό πρωτόκολλο αναφέρει πως σε τέτοια χτυπήματα πρέπει ο παίκτης να απέχει δυο μέρες από προπόνηση και σήμερα θα μπει στο πρόγραμμα.

Σίγουρα εκτός πλάνων για το ματς με την ΑΕΛ θα παραμείνουν οι τραυματίες Μαντί Καμαρά και Δημήτρης Χατσίδης που συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα. Αντίθετα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η συμμετοχή του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει την επανεκκίνηση της εβδομάδας με αισιοδοξία, γνωρίζοντας πως τα περισσότερα μικροπροβλήματα που προέκυψαν απέναντι στον Βόλο δεν εμπνέουν ανησυχία και πως η ομάδα του διατηρεί το ρυθμό και τη φρεσκάδα που τη συνοδεύει στις τελευταίες εμφανίσεις της.