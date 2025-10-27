Ο Άντονι Έντουαρντς, σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες λόγω διάτασης στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, όπως μετέδωσε το ESPN. Ο 24χρονος γκαρντ αποχώρησε πρόωρα από τη νίκη της Κυριακής απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, όπου είχε καταγράψει πέντε πόντους και ένα ριμπάουντ πριν εγκαταλείψει τον αγώνα, που τελικά οι Τίμπεργουλβς κέρδισαν 114-110 στη Μινεάπολη.

Ο Έντουαρντς είχε ξεκινήσει τη σεζόν εντυπωσιακά, με μέσο όρο 36 πόντους στα δύο πρώτα παιχνίδια των Τίμπεργουλβς. Επιλεγμένος στο νούμερο 1 του NBA Draft 2020, σε 384 αγώνες καριέρας (366 ως βασικός) με τη Μινεσότα μετρά κατά μέσο όρο 23,9 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ.

Με το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας να φτάνει τις δύο εβδομάδες, ο Έντουαρντς ενδέχεται να χάσει 7-8 αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του αποψινού αγώνα των Τίμπεργουλβς με τους Ντένβερ Νάγκετς. Η ομάδα θα χρειαστεί να καλύψει το κενό του σταρ της στο backcourt, μέχρι να επιστρέψει στη δράση.