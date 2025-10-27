Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική της Super League (1/11, 20:00), με στόχο να συνεχίσει το αήττητο σερί του και να χτίσει πάνω στην ψυχολογία της νίκης επί της ΑΕΚ με 2-0.

Η στήριξη των φιλάθλων των Πειραιωτών είναι παραπάνω από εμφανής, καθώς έξι μέρες πριν από την αναμέτρηση, 28.000 εισιτήρια έχουν ήδη εξαφανιστεί, με το sold out να θεωρείται δεδομένο. Πρόκειται για το 16ο σερί sold out στο Φαληρικό γήπεδο, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση των οπαδών στην ομάδα και τη δυναμική παρουσία τους στα γήπεδα.

Η ζήτηση παραμένει υψηλή και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, δείχνοντας πως η υποστήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται μόνο στο πρωτάθλημα.