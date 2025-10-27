Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έκανε τον κόσμο του μπάσκετ να παραμιλά.

Αποδεικνύοντας την εντυπωσιακή του ικανότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στο παιχνίδι των Σαν Αντόνιο Σπερς απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς το γαλλικό φαινόμενο των «σπιρουνιών» έκανε δύο μπλοκ στην ίδια φάση, σαν να μην είχε απέναντί του αντίπαλο πήρε την κατοχή και οδήγησε την επίθεση, «εκτέλεσε» από τα εννέα μέτρα και αφήσε το κοινό και αντιπάλους «άφωνους».

YOU CAN’T BE SERIOUS, WEMBY 👽👽👽 18 points… 8 rebounds… 4 blocks… and this ridiculous sequence… before halftime. Watch here: https://t.co/pz3whSiitQ pic.twitter.com/fRg6CobUBe — NBA (@NBA) October 26, 2025