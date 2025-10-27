Η Ελλάδα αναδείχθηκε στο Λονδίνο ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της χρονιάς, κατακτώντας το βραβείο «Short-Haul Destination of the Year» στα ετήσια Reader Awards του περιοδικού Food and Travel Magazine, στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική επιβράβευση για τη χώρα, καθώς αναγνωρίζει τη θέση της Ελλάδας ως δημοφιλή προορισμό για το βρετανικό κοινό. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες αναζητούν συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού και προσιτών ταξιδιών μικρής απόστασης, στοιχεία που η Ελλάδα προσφέρει με συνέπεια.

Το περιοδικό Food & Travel διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία και διεθνώς, αποτελώντας κορυφαίο μέσο για ταξίδια που συνδέονται με γαστρονομία, κρασί και μοναδικές εμπειρίες. Η κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 31.000 αναγνώστες, ενώ το κοινό του αποτελείται κυρίως από επαγγελματίες 26-54 ετών με υψηλό εισόδημα και έντονο ενδιαφέρον για ταξίδια και γεύσεις.

Η βράβευση της Ελλάδας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση του βρετανικού τουρισμού προς τη χώρα μας, καθώς το περιοδικό απευθύνεται σε κοινό που επηρεάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως γαστρονομικού και πολιτιστικού προορισμού, συμβάλλοντας στην αύξηση της ζήτησης και στην προώθηση ποιοτικών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Το βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη.