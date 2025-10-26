Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε σήμερα ότι είναι λανθασμένο να γίνεται λόγος για ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τόνισε πως η προετοιμασία για τη συνάντηση αυτή είναι αναγκαία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Vesti μέσω του καναλιού της στο Telegram.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται για χάρη της συνάντησης, δεν μπορούν απλώς να χάνουν τον χρόνο τους, και είναι ανοικτοί σχετικά με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που έδωσαν εντολή στον (Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ και τον (υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο να προετοιμάσουν τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης στο Κρεμλίνο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε επίσης στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών Lukoil και Rosneft, χαρακτηρίζοντάς τες «εχθρικό βήμα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει τη διαμόρφωση φιλικών σχέσεων με όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Παρά τις ποικίλες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά μας είναι να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

«Βέβαια, οι ενέργειες που ελήφθησαν αυτήν την [την περασμένη] εβδομάδα ήταν ένα εχθρικό βήμα. Έβλαψαν πράγματι τις προοπτικές να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Τέλος, ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε διώξεις κατά όσων εμπλακούν σε ενδεχόμενη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας πως η Μόσχα δεν θα αφήσει τέτοιες ενέργειες αναπάντητες.