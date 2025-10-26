Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το σκορ άνοιξε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Το πέναλτι κέρδισε ο Ταρέμι, με κεφαλιά η οποία κατέληξε καθαρά στο απλωμένο χέρι του αμυντικού της ΑΕΚ, Βίντα.
Αξίζει να σημειωθεί πως με αυτό το γκολ απέναντι στην «Ένωση», έφτασε τα 7 ενάντιά της, κάτι που την κάνει -μαζί με την Ντιφά Ελ Τζαντίντα, την αγαπημένη αντίπαλό του, καθώς δεν έχει σκοράρει τόσα τέρματα απέναντι σε καμία άλλη ομάδα.