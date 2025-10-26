Δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στη φυλακή μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο αριθμός των προφυλακισμένων φτάνει έως τώρα τους έξι. Για σήμερα Κυριακή έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης. Οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Στον ανακριτή ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο πατέρας και η σύζυγός του.

Το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως αρχηγό

Ο 38χρονος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη» Στο κατηγορητήριο αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη. Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας…..Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πατέρας του αλλά και η συζυγός του φέρονται πως λειτουργούσαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως « υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, τελώντας υπό την καθοδήγηση του αρχηγού και αναλαμβάνοντας καίρια καθήκοντα που αφορούσαν την διαχείριση των οικονομικών ροών, την είσπραξη των παράνομων ποσών και τη διανομή των εσόδων στα επιμέρους μέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης».

Από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε πως ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού « ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των λοιπών μελών και του τελευταίου. Ελάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις μέσω Α.Τ.Μ., στους λογαριασμούς του αρχηγού. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για την εκτέλεση συναλλαγών, οι οποίες αποκαλύπτουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο οικονομικό σκέλος της οργάνωσης». Του καταλογίζεται δε πως εισέπραξε παρανόμως από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικά 26.912,52 ευρώ.

Το εικονικό διαζύγιο

Επιφορτισμένη με τη διαχείριση των παράνομων εσόδων φαίνεται πως ήταν η σύζυγος του αρχηγού η οποία είχε ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού. « Ενδεικτικό του βαθμού συμμετοχής της είναι το γεγονός ότι προέβη σε εικονική λύση του γάμου της με τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της , φοβούμενη πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών της όσο και του συζύγου της», αναφέρει το σε βάρος της κατηγορητήριο στο οποίο επίσης σημειώνεται:

« Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση συναλλαγών που ενδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο όνομά της συνδέονται με υποβολές ή επεξεργασίες Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμετοχή της είχε διττό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν παρείχε κάλυψη στην δραστηριότητα του αρχηγού μέσω της χρήσης δικών της μέσων, και συγκεκριμένα της ατομικής της επιχείρησης, αφού, όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια αναλυτικά, πλήθος Ε.Α.Ε. των ετών 2024 και 2025 μελών της οργάνωσης έχουν υποβληθεί ή επεξεργαστεί από διευθύνσεις IP με κάτοχο την ίδια και με διεύθυνση την έδρα της επιχείρησής της, αφετέρου συνέδραμε ενεργά στη διακίνηση και νομιμοποίηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων».

Τόσο ο πατέρας όσο και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού κατηγορούνται ότι είχαν αναλάβει « τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, διαχειριζόμενοι τα παράνομα έσοδα, κατανέμοντάς τα μεταξύ των μελών και συμβάλλοντας στη συγκάλυψη της προέλευσής τους, μέσω σύνθετων τραπεζικών κινήσεων και εικονικών συναλλαγών».