Οι απολογίες για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται σήμερα, Κυριακή 26/10. Στο ανακριτικό γραφείο αναμένεται να βρεθούν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα θεωρούμενα ως ηγετικά μέλη της οργάνωσης: ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα των 37 κατηγορουμένων θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Τέσσερις στη φυλακή μετά τη δεύτερη μέρα των απολογιών

Όπως ανέφεραν tanea.gr, το Σάββατο 25/10 με τέσσερις κατηγορουμένους στη φυλακή έπεσε η αυλαία της δεύτερη μέρας των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Μετά από πολύωρες απολογίες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως από του συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους τέσσερις εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας δήλωναν ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Τα ποσά που εισέπραξαν όσοι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν, χωρίς να δικαιούνται, ο χρόνος και η διάρκεια της αξιόποινης πράξης που τους αποδίδεται και ο βαθμός συμμετοχής τους στην ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα σε αυτή την ποινική μεταχείριση.

Εκ του αποτελέσματος, όπως φάνηκε, οι υπερασπιστικές θέσεις δεν έπεισαν τους λειτουργούς της Θέμιδας, που τους επιφύλαξαν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους άλλους οκτώ συγκατηγορουμένους τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όπως είναι γνωστό, κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με σοβαρά αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση,απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος .

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης μέρας των απολογιών έντεκα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς επρόκειτο για συλληφθέντες οι οποίοι είχαν εισπράξει μικρά ποσά μέχρι 1.000 ευρώ.