Σε ένα κρίσιμο στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, δίμηνο, η Ελλάδα καλείται να εκπληρώσει τρία ορόσημα, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής της Κομισιόν Elisabeth Werner.

Σε μια στιγμή, δηλαδή, κατά την οποία ο αγροτικός τομέας έχει μπει σε ένα ιδιότυπο «μνημόνιο» λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει τις σκληρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφύγει νέα πρόστιμα ή περικοπή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Συνολικά τη δύσκολη αυτή αποστολή έχει αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συνομιλεί με την Κομισιόν και συντονίζει τις κυβερνητικές ενέργειες. Μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά. Ο Κ. Χατζηδάκης και η κυβέρνηση προσπαθούν, έτσι, να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Κομισιόν και στην ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες το συντομότερο δυνατόν.

Στη συνάντηση, ειδικότερα, που είχε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής της Κομισιόν κυρία Werner διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η πρόοδος της ελληνικής πλευράς και ότι τελικά η κυβέρνηση θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ομαλή ροή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αναλυτικά, όπως επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση, η Ελλάδα έχει μπροστά της τρία κρίσιμα ορόσημα:

1. Να καταθέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου την πρόταση της για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων.

2. Να δοθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 αφού πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που έχουν ζητηθεί από την Κομισιόν.

3. Να ψηφιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο ο νόμος για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ.

Σχετικά με το πρώτο ορόσημο, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ), έχει γίνει σημαντική δουλειά -σύμφωνα με αρμόδιες πηγές- τους τελευταίους δύο μήνες με συνεχή ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων ανάμεσα στην Κομισιόν και την ελληνική πλευρά (υπενθυμίζεται ότι έχει συγκροτηθεί ειδική task force από τον Αύγουστο).

Στο θέμα αυτό, εκτός από τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων, ζητούμενο είναι και ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων και ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου. Για το θέμα της καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων έχει βρεθεί η λύση του ΑΤΑΚ (αριθμός ταυτότητας ακινήτων) που ήταν υποχρεωτικός στις φετινές δηλώσεις για τη βασική επιδότηση των αγροτών. Ενώ για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδα η νέα ΚΥΑ περί βοσκοτόπων μέσα από την οποία θα προκύπτει ότι το ζωικό κεφάλαιο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα τιμολόγια των κτηνοτρόφων για κρέας, γάλα και ζωοτροφές.

Σχετικά με το δεύτερο προαπαιτούμενο, αυτό της βασικής ενίσχυσης, η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων των αγροτών έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα (δεχόταν δηλώσεις αγροτών μέχρι 20 Οκτωβρίου). Έτσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε την επεξεργασία των δηλώσεων και έχει καταρτίσει το σχετικό πλάνο ελέγχων που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση υφίσταται μεγάλη πίεση από τον αγροτικό κόσμο ώστε να πληρώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης το συντομότερο δυνατόν (τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν μέχρι την 30ή Οκτωβρίου).

Τώρα, ο στόχος είναι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης να καταβληθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Ας διευκρινισθεί ότι δεν μπορεί να δοθεί νωρίτερα, γιατί πρέπει να γίνουν έλεγχοι, δεν μπορεί να δοθεί και αργότερα γιατί τότε η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να μην μπορεί να απορροφήσει τα κοινοτικά χρήματα.

Τέλος, για το τρίτο προαπαιτούμενο, την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, η Κομισιόν δίνει πολύ μεγάλη έμφαση -και αυτό προέκυψε και κατά την τελευταία συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Μάλιστα, το σχετικό νομοσχέδιο καταρτίζεται και θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας (το σχέδιο νόμου θα το παρουσιάσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες). Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση προγραμματίζει να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και να ψηφιστεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Συμπερασματικά, εισερχόμαστε σε ένα κρίσιμο δίμηνο που θα κρίνει σχεδόν τα πάντα για τον αγροτικό τομέα, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που ο Κωστής Χατζηδάκης λέει στους συνεργάτες: ότι, δηλαδή, έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ανηφόρα με επικίνδυνες στροφές, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους!