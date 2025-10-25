Για περίπου δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να απουσιάσει για 15 ημέρες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Πέρα από το εντός έδρας ματς με τον Αστέρα, ο Μπακασέτας θα χάσει ακόμα το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο, το ευρωπαϊκό ματς με τη Μάλμε και πιθανότατα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (09/11).

Πρώτη αποστολή για Μπενίτεθ

Το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα στη Λεωφόρο (26/10, 17:30).

Ο Ισπανός τεχνικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας του με προπόνηση στο Κορωπί και ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.