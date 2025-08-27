Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) στη Σαμψούντα, όμως οι δύο παίκτες που βρέθηκαν στο επίκεντρο δεν ήταν τα μεγάλα «πράσινα» ονόματα, αλλά οι… γνώριμοι της περιοχής, Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

Με το που εμφανίστηκαν στην αίθουσα αφίξεων, υπάλληλοι του αεροδρομίου και φίλαθλοι έσπευσαν να τους χαιρετήσουν, να βγάλουν selfies και να τους αποθεώσουν. Για τον κόσμο του Πόντου, οι δύο διεθνείς Έλληνες δεν είναι απλώς αντίπαλοι, αλλά γνωστά πρόσωπα από την παρουσία τους στην Τράμπζονσπορ, με την οποία έγραψαν ιστορία, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 χρόνια.

Έτσι, η άφιξη της «πράσινης» αποστολής στην πόλη του Πόντου είχε και… άρωμα Τραπεζούντας, με τους Σιώπη και Μπακασέτα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, την ώρα που άλλα πιο… βαριά ονόματα του Παναθηναϊκού περνούσαν πιο αθόρυβα.