Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Καυτό παρασκήνιο 96 ωρών στο τρίγωνο Μέγαρο Μαξίμου – Βουλή – Πεντάγωνο

Ενα τηλεφώνημα και μια… παγίδα

• Ολα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, όταν ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον υπουργό Αμυνας

• Η ιδέα για την εμπλοκή του Στρατού στο μνημείο ήταν του Ακη Σκέρτσου και η υπόθεση άρχισε να πλέκεται με αρκετή δόση ίντριγκας

• Ολο το παρασκήνιο μιας ιστορίας, που ακόμα «γράφεται»

=============

Πώς αναλύουν τις νέες δημοσκοπήσεις

Στο Μαξίμου διαβάζουν ανάποδα

• Οι πραγματικοί στόχοι, αυτοί που επικοινωνούνται προς τα έξω και ο γρίφος των εδρών

=============

Διονύσης Σαββόπουλος

«Θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές»

=============

Φάκελος 1 – Εθνικά

Πώς συνδέονται το SAFE, οι AOZ και τα κατεχόμενα

• Η αόρατη γραμμή Αθήνας, Αγκυρας, Ουάσιγκτον

=============

Φάκελος 2 – Γαλλία

Εθνικά δράματα, φαρσοκωμωδίες και απελπισία μαζί

• Πώς ο «Απελπισμένος» του Κουρμπέ συνοψίζει την εικόνα

=============

Φάκελος 3 – Φούσκα

16 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση όσο το ΑΕΠ των ΗΠΑ

• Η ΑΙ εκτινάσσει αξίες χωρίς αντίκρισμα στα έσοδα