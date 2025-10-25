Σε τραγωδία εξελίχθηκε για μια παρέα ανδρών η εξόρμηση για κυνήγι το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) στο Πήλιο, καθώς ένας εξ αυτών ηλικίας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε, όταν γλίστρησε σε απόκρημνη πλαγιά και κατρακύλησε σε βάθος αρκετών μέτρων σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Χανίων και Κισού.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία. Παρά την άμεση κινητοποίηση των φίλων του και την ειδοποίηση των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου με επτά πυροσβέστες, ενώ συμμετείχαν και πληρώματα του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που συντόνισαν την επιχείρηση ανάσυρσης από το δύσβατο σημείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.