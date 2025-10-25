Το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Στο τιμόνι βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk, οδηγώντας ένα Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG. Το εγχείρημα διήρκεσε από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2025 και κάλυψε τη διαδρομή από το Λοτζ της Πολωνίας έως τη Γερμανία και το Παρίσι, πριν επιστρέψει μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, ολοκληρώνοντας το ταξίδι και πάλι στην Πολωνία. Η συνολική διάρκεια ήταν 28 ώρες, με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ. – επίδοση που αναδεικνύει τη μοναδική ισορροπία ισχύος, αεροδυναμικής και ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζει τη Skoda, αποδεικνύοντας πως η μείωση εκπομπών CO₂ μπορεί να είναι ρεαλιστική και επιτεύξιμη για όλους.