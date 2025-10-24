Ένας Γερμανός τουρίστας, ηλικίας 45 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού στην Κορσική. Χιλιάδες νοικοκυριά στη Γαλλία παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι, καθώς μαίνεται η σφοδρή κακοκαιρία «Benjamin».

«60.000 καταναλωτές» παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα της Πέμπτης (23.10.2025), την ώρα που η κακοκαιρία «Benjamin» διασχίζει τη Γαλλία, με ριπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, όπως είπε ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Ρολάν Λεσκίρ.

Το θύμα κολυμπούσε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, όταν παρασύρθηκαν από την ξαφνική άνοδο της στάθμης του ποταμού, έπειτα από καταιγίδες στα ορεινά, δήλωσαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν να διασώσουν την οικογένεια των Γερμανών που παραθέριζαν στην Κορσική.

«Η γυναίκα ηλικίας 39 ετών και δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 13 ετών, διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στο σπίτι τους», διευκρίνισε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στο Ρουαγιάν, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την πτώση ενός δέντρου στο όχημά τους, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή του Σαράντ – Μαριτίμ.

Ένας οδηγός λεωφορείου τραυματίστηκε, επίσης, ελαφρά μετά την πτώση ενός δέντρου, όπως και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά), όπου η καταιγίδα προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς», διευκρίνισε η περιφέρεια.

