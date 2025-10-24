Ένας Γερμανός τουρίστας, ηλικίας 45 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού στην Κορσική. Χιλιάδες νοικοκυριά στη Γαλλία παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι, καθώς μαίνεται η σφοδρή κακοκαιρία «Benjamin».

«60.000 καταναλωτές» παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα της Πέμπτης (23.10.2025), την ώρα που η κακοκαιρία «Benjamin» διασχίζει τη Γαλλία, με ριπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, όπως είπε ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Ρολάν Λεσκίρ.

Heart-breaking scenes out of France on Monday after a powerful tornado touched down. Here’s what we know so far: pic.twitter.com/kVlzRpIaIA — WeatherNation (@WeatherNation) October 21, 2025

Το θύμα κολυμπούσε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, όταν παρασύρθηκαν από την ξαφνική άνοδο της στάθμης του ποταμού, έπειτα από καταιγίδες στα ορεινά, δήλωσαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν να διασώσουν την οικογένεια των Γερμανών που παραθέριζαν στην Κορσική.

«Η γυναίκα ηλικίας 39 ετών και δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 13 ετών, διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στο σπίτι τους», διευκρίνισε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

🇫🇷 Storm Benjamin hit France, leaving 140,000 homes without power Wind gusts reached 100–130 km/h, and in some areas — up to 160 km/h🌪️ Nineteen departments of the country declared an “orange” weather alert. In addition to power outages, disruptions were reported in railway… pic.twitter.com/yRWgTjcA2X — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Στο Ρουαγιάν, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την πτώση ενός δέντρου στο όχημά τους, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή του Σαράντ – Μαριτίμ.

Ένας οδηγός λεωφορείου τραυματίστηκε, επίσης, ελαφρά μετά την πτώση ενός δέντρου, όπως και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά), όπου η καταιγίδα προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς», διευκρίνισε η περιφέρεια.