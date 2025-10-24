Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» στη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023. Οι κατηγορίες, εάν γίνονταν δεκτές, θα οδηγούσαν στην αμφισβήτηση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και στην καθαίρεση του αρχηγού του, Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξαν ότι η δίωξη είχε στόχο να αποδυναμώσει το CHP, το παλαιότερο πολιτικό κόμμα της Τουρκίας. Το κόμμα κατέγραψε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP στις τοπικές εκλογές του 2024 και, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενισχύει περαιτέρω τη θέση του.

Ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία «δικαστικό πραξικόπημα κατά του CHP», καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη.

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε έπειτα από σειρά διώξεων κατά στελεχών του CHP τον τελευταίο χρόνο, που έχουν οδηγήσει πολλούς αξιωματούχους και αιρετούς του κόμματος στη φυλακή. Η απόρριψη των κατηγοριών θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν το δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της άρσης της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP, θα προκαλούσε σοβαρή αποδιοργάνωση στις τάξεις του κόμματος, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του προέδρου Ερντογάν.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημείωσε άνοδο 3,4%, ενώ ενισχύθηκε και η τουρκική λίρα.

Νέα έρευνα για «κατασκοπεία»

Την ίδια ώρα, νέα έρευνα για «κατασκοπεία» ξεκίνησε σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «διαφθορά», σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η υπόθεση αφορά επίσης τον διευθυντή των προεκλογικών εκστρατειών του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, Νετζετί Εζκάν, καθώς και τον διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1, Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σύλληψη, στις αρχές Ιουλίου, ενός Τούρκου επιχειρηματία με κατηγορίες για «κατασκοπεία» υπέρ ξένων χωρών. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ο επιχειρηματίας και ο Εζκάν φέρονται να μοιράστηκαν εμπιστευτικά εκλογικά στοιχεία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη ως εργαλείο για την αποδυνάμωση των πολιτικών της αντιπάλων.